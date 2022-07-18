Son dakika... Erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

AA - Sait Uyar - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

F.Ö'nün (38) cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Hicret Camisi'ne getirildi.

Burada kadının ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

F.Ö'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Bir çocuk annesi F.Ö'nün bir süre önce eşinden boşandığı ve Mucur'da ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

Dün, ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö. (34), daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

AA / Sait Uyar - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title