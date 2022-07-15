Son dakika gündem: Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçtiğini anımsattı.

Doğan, 15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatında bir dönüm noktası ve devletin egemenliğine ve bağımsızlığına göz koymuş gruplarla mücadelenin başlatıldığı bir gün olduğunu vurguladı.

"Milletimiz, devletimiz ile birlikte geçmişte olduğu gibi bugün de ayaktadır ve tüm terör örgütleriyle mücadele etmektedir." diyen Doğan, her geçen yıl Türkiye'yi daha iyi anlayan ve FETÖ ile mücadelenin önemini kavrayan ülke sayısının arttığının altını çizdi.

Doğan, "Bizler ayakta olduğumuz sürece, bizden sonraki nesillerimiz Türkiye'nin egemenliği için mücadeleyi sürdürdükçe, Türk milleti ilelebet bağımsız yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Merkez İmam Serahsi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 15 Temmuz şehitlerimize dua ettik. Şehitlerimizi minnetle yad ettik. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimiz rahat uyusun. Cenabı Allah, 15 Temmuz gibi hain girişimlerden Türk milletini ve İslam ümmetini korusun." ifadelerini kullandı.