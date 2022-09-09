Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 0,79 gram esrar, 867 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, 361 tabanca fişeği, 3 pompalı av tüfeği fişeği, 2 hançer ve 2 muşta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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