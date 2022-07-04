Son dakika gündem: Kilis'te uyuşturucu operasyonu
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika haberleri... Kilis'in Polateli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kök kenevir ele geçirildi.
Kilis'in Polateli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir tarlada kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Yapılan baskında 4 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel