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Son dakika gündem: Kilis'te uyuşturucu operasyonu

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika gündem: Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Kilis'in Polateli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kök kenevir ele geçirildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir tarlada kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Yapılan baskında 4 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Polateli Kenevir Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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