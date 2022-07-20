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Son dakika gündem: Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika gündem: Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, Mehmet Fatih Can idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.

Yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Mehmet Fatih Kilis Güncel Haberler Son Dakika

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