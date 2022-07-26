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Son dakika gündem: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde 5 kişi öldü

Son dakika gündem: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde 5 kişi öldü

Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, doğudaki Goma kentindeki KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) merkezine yönelik saldırıları kınayarak, barış gücünün çekilmesine yönelik bir planın halihazırda devam ettiğini belirtti.

Dünden bu yana süren protestolarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını kaydeden Muyaya, bugün BM ile birlikte ortak değerlendirme toplantısı yapılacağını aktardı.

Muyaya, BM personeli ve binalarına saldıranların yargılanacağı ve cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bazı BM binalarının yağmalandığı görüldü.

Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen, bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.

Ülkedeki BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Birleşmiş Milletler Hükümet Kongo Güncel Haberler Son Dakika

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