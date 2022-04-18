Son dakika gündem: Kaza sonrası kesilmekten kurtarılan yaralı koyunlar tedaviye alındı

BURSA (DHA) - BURSA'da kamyonetin sürüye daldığı kaza sonrası bölgeden geçen HAYTAP üyeleri, yaralanan koyunlardan 5'ini sahibinden satın alıp olay yerinde kesilmekten kurtardı. Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen koyunlardan 1'i ölürken, 4'ü ise tedaviye alındı. Ampute edilen koyunlardan birine ise protez yapılacak.

Kaza, 10 Nisan'da Nilüfer ilçesi Akçalar yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyonet, koyun sürüsüne daldı. Kazada, 10 koyun yaralandı. Sürü sahibi, bıçakla yaralanan koyunları kesmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen HAYTAP gönüllüleri, yaralı koyunlara müdahale etti. Gönüllüler, klinik ortamda tedavilerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, tanesi 2 bin liradan 5 koyunu satın alıp Emekli Hayvan Çiftliği'ne götürdü. Burada yapılan müdahale sırasında bir koyun öldü. Geri kalan 4 koyun ise tedaviye alındı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Bizler kedileri, köpekleri sokaklarda çok fazla mağdur görüyoruz. Ancak en az onlar kadar çiftlik hayvanları da mağdur oluyor. Onlar da hissedebiliyorlar. Onlar da dokunduğunuz zaman mutlu olabiliyorlar. Onlar da bizlerle her duyguya sahipler. Gerçekten bizim için tüm hayvanlar çok ama çok değerli. Emekli Hayvanlar Çiftliği bu yüzden var" dedi.