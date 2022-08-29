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Son dakika gündem: Kayseri'deki Sultanhanı Kervansarayı turizme kazandırıldı

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Son dakika gündem: Kayseri'deki Sultanhanı Kervansarayı turizme kazandırıldı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı, turizme kazandırıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı, turizme kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sultanhanı köyündeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizme kazandırılan kervansarayın açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

Yaklaşık 20 günlük bir çalışmanın ardından kervansarayın turizme kazandırıldığını belirten Çiçek, "Bugün gerçekten hem Sultanhanı köyü için hem Bünyan için özel bir gün. Burada insanlar çay ve kahve içebilecek, dertleşebilecek, oturabilecek, sohbet edebilecek. Burada görünen şeylerin ötesinde görünmeyen işler yapıldı. İçeride mutfakların kurulması, birçok elektrik ve sistemin değişmesi gerekiyordu. Bu bölgeye gurbetçi arkadaşlarınızı ve yurt dışından gelen yabancı misafirlerinizi hiçbir şekilde mahcup olmadan, gururla getirteceksiniz." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kervansarayın bulunduğu bölgeyi turizm odağı haline getireceklerini bildirdi.

Kayseri'deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sultanhanı, Karatayhanı ve ardından Şahruh Köprüsü ile bir destinasyon oluşturacağız. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, Türkiye'deki kardeşlerimizin ve yurt dışından gelecek turistlerin bir uğrak yeri olacak. Gerek güvenlik kameralarıyla gerekse yollarda yapılacak düzenlemelerle burası daha yaşanılabilir, herkesin uğrayacağı aynı zamanda Sivas yolu güzergahında bir dinlenme tesisi mantığı içerisinde de istifade edileceği, düğün ve sosyal etkinliklerin yapılacağı, konserlerin verileceği bir yer olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kervansarayda ziyaretçilere börek ikram edildi. Açılış sırasında verilen konserde ise Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünü seslendirirken, Vali Çiçek ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şiir okudu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Gökmen Çiçek Selçuklu Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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