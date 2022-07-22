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Son dakika gündem: Kayseri'de yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

AA - Murat Asil - Güncel
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Son dakika gündem: Kayseri'de yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alsancak Mahallesi Argıncık Toptancılar Sitesi 6. Cadde'de iki katlı ambalaj ürünleri satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA / Murat Asil - Güncel

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