Son dakika gündem: Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu iki zanlının kentte saklandıkları adresleri tespit etti. Merkez Kocasinan ve Talas ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. İkametlerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Güncel AA / Ergün Haktanıyan Kayseri PKK Güncel Haberler Son Dakika

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