Son dakika gündem: Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Son dakika gündem: Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kurban kesimine giden M.K idaresindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı'nda diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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