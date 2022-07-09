Son dakika gündem: Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Son dakika haberi... Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kurban kesimine giden M.K idaresindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı'nda diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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