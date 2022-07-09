Son dakika gündem: Kayseri'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Son dakika haberi... Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kayseri'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesimine gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kurban kesimine giden M.K idaresindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı'nda diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel