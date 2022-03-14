Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı - Haberler

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Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçi, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçi, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, bir keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için verdiği mücadele amatör kameralara da yansıdı.

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

Son dakika haber... İtfaiye ekipleri uçuruma düşen keçiyi 6 saatte kurtardı

AA / Güncel

Yahyalı, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Haberler

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