Son dakika gündem: Kayseri'de bir kişi silahın ateş alması sonucu öldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, G.Ç. (24), Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki evinde tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 4 çocuk babası G.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyup eve gelen G.Ç'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, 3 yaşındaki K.A.Ç'nin tabancayla oynadığı esnada babası G.Ç'yi kazara vurduğu iddia edildi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Kayseri Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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