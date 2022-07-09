KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu. KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti. Bazı vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Yaralıların çoğu ise müdahalenin ardından taburcu edildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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