Son dakika gündem: Kayseri'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Kayseri'de 10 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kayseri'de 10 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde 10 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Apartmanlardan bisiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş ve hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmişti. Düzenlenen operasyonda gizlendiği yerde dün gözaltına alınan E.Y'nin kent genelinde 10 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilmişti. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir apartmanın otomatik kapısını eliyle zorlayarak açıp içeri girdiği ve bisikleti alıp çıktığı anlar yer almıştı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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