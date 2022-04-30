Son dakika gündem: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu

MUĞLA (DHA) - KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak (39) için mahkemece Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılı Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.