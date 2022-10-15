Son dakika gündem: KAVGADA VURULDU, YARALI HALDE EVE GİTTİ; O ANLAR KAMERADA

Antalya'da, iki grup arasında para meselesinden çıkan kavgada Ramazan Baran, kalçası ve sol bacağından tabancayla vuruldu. Baran'ın yanındaki arkadaşıyla topallayarak eve gidişi, kameraya yansıdı. Mahallede şüpheli görülüp, gözaltına alınan H.Ş.'nin (32) tenis raketi çantasında ise pompalı tüfek ve bıçak bulundu ancak olayla ilgili olmadığı belirlendi. Kavgadaki şüpheli F.İ. (34), polis tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında para meselesinden çıkan tartışma, kavgaya döndü. Ramazan Baran, tabancayla sol bacağından ve kalçasından vuruldu. Yaralanan Baran, yanındaki arkadaşıyla topallayarak eve gidip, polisten yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatan polis, olay yerine yakın noktada H.Ş.'nin dolaştığını tespit etti. Polisin kaçmaya çalışırken yakaladığı şüpheli H.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada, tenis raketi çantasında pompalı tüfek ile bıçak bulundu. Gözaltına alınan H.Ş., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. H.Ş.'nin bu olayla ilgili olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin aracının olay yerine gelişi, Baran'ın arkadaşıyla yaralı halde gidişi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu sırada, Ramazan Baran'ı vurduktan sonra otomobille kaçan F.İ., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, tabanca ve bu silaha ait mermiler bulundu. F.İ., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobili de otoparka çekildi.