Son dakika gündem: Kastamonu Valisi Çakır, selin ardından yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hasar tespit çalışmalarının büyük oranda bittiğini belirterek, "İş yerleri ve evlerdeki su basmasına bağlı zarar 10,5 milyon lira, tarımsal zararımız ise il genelinde 25 milyon lira civarında. Bu seferki su baskını ilin genelini etkiledi ama alınan tedbirlerle çok kolay şekilde telafi edeceğimiz hasarlara sebebiyet verdi." dedi.

Vali Çakır, AA muhabirine, Bozkurt ilçesi başta olmak üzere il genelinde etkili olan selle ilgili zor bir süreci başarıyla atlattıklarını söyledi.

Bozkurt'un geçen yıl 11 Ağustos'ta da büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlatan Çakır, "O afetin izlerini sararken geçen hafta ilimiz, özellikle sahil ilçelerimiz olmak üzere güçlü yağışa maruz kaldı. İnebolu'nun üst kısımlarında 130 kilogram, Bozkurt ilçe merkezi 63 kilogram, havzaları da 70 kilograma kadar yağış aldı. 11 Ağustos'ta 450 kilogram yağış düşmüştü ama bu, 3-4 günde olmuştu. Son selde bu yağışlar 8 saatte düştü." diye konuştu.

Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde 94 bina, 48 iş yeri, 642 depo, 128 bağımsız bölüm, 10 garaj, 10 cadde ve sokak olmak üzere 930'dan fazla yerin su baskınına maruz kaldığını anlatan Çakır, bu yerlerin temizliğinin sona erdiğini aktardı.

Kamyonlarla 4 bin 594 sefer yapılıp 70 bin 785 metreküp hafriyat taşındığına dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:

"Yağışlar öncesi tedbirler, tüm kurumların koordineli çalışmasıyla alınmıştı. 11 Ağustos'taki gibi dereden güçlü bir debi geldi ama müdahale yapılarak ciddi sorun olmadan önlendi. Vatandaşların tehlike arz eden yerlerden uzaklaşmaları sağlandı. Olayın ilk günü Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hem geçmiş olsun dedi hem de ihtiyaçlarımızı sordu. Çok hızlı şekilde personel ve ekipman desteği sağlandı. AFAD Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bölgeye gelerek çalışmalara başladı. Yoğun su akışına rağmen sadece Küre ilçemizde bir kardeşimiz ayağının kayması sonucu suya kapıldı."

Hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını dile getiren Çakır, "İş yerleri ve evlerdeki su basmasına bağlı zarar 10,5 milyon lira, tarımsal zararımız ise il genelinde 25 milyon lira civarında. Bu seferki su baskını ilin genelini etkiledi ama alınan tedbirlerle çok kolay şekilde telafi edeceğimiz hasarlara sebebiyet verdi. Geçmiş dönemdeki zarara göre oldukça düşük bir rakam." ifadelerini kullandı.

Yağışın ilk anından itibaren planlama yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlardan ekipman desteği sağlandığını belirten Çakır, şu bilgileri verdi:

"36 ilden, 141 kurumdan 600'e yakın iş makinesi Bozkurt başta olmak üzere ilimizin farklı ilçelerinde hasarları gidermek üzere canla başla çalışmıştır. 200'e yakın jandarma ve komando personelimiz, AFAD gönüllülerimiz ve 500'den fazla personelimiz çalışmaya başladı. Afetin izlerini çok büyük oranda sildik. Elbette kalıcı iyileştirmeler bayramdan sonra devam edecek. Ulaşılmayan köy yolumuz, mahallemiz kalmadı. Güçlü ekipman desteğiyle arkadaşlarımız sahada gece gündüz güzel bir koordinasyon içinde özveriyle çalıştı."

"Kızılayımız 38 bin öğün yemek çıkardı"

Afet öncesi iki helikopterin tedbir amaçlı bölgeye intikal ettiğini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu helikopterler bize çok yardımcı oldu. 70'e yakın vatandaşımız helikopterle, 399 vatandaşımız da karadan tahliye edildi. Tahliye edilen 111 afetzede ilk günden itibaren Abana'da bulunan KYK yurduna geçici olarak yerleştirilmiştir. 82 hayvanımız da tedbir amacıyla başka alanlara tahliye edilmiştir. Sağlık hizmetleri kapsamında 19 vatandaşımız helikopter, 50 vatandaşımız ise ambulansla olmak üzere 69 hastamız tahliye edilmiştir. 3 diyaliz hastamız ise helikopterle tahliye edilmiştir. 89 köyde sağlık taraması yapılmış, 200'den fazla vatandaşımız muayene edilmiştir. Kızılayımız 38 bin öğün yemek çıkardı."

Vali Çakır, bölgede ciddi altyapı ve üstyapı hasarı oluştuğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kastamonu, 1054 köyü ve 3 bin 637 bağlısıyla Türkiye'nin en dağınık yerleşim yerlerinden birine sahip. 10 bin kilometreden fazla yol ağımız var. Bu yağıştan 5 bin kilometreden fazla yolumuz etkilendi. Özel İdare alanında 31'den fazla köprümüz, 90'dan fazla menfezimiz zarar gördü. 12 köprü onarılarak hizmete girdi. Diğerlerini de inşallah ihalelerini yapıp devreye alacağız."

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Çakır, personelin bir bölümünün bayramın ikinci, bir bölümünün de üçüncü günü çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.