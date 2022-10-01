Son dakika gündem: Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber: Kastamonu'da tartıştığı kişiyi kasığından bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da tartıştığı kişiyi kasığından bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde İ.K. ile Ö.V arasında tartışma çıktı. Büyüyen olay sırasında İ.K, taşıdığı bıçakla Ö.V'yi kasığından yaraladı.
Ö.V, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel