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Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Son dakika gündem: Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

Son dakika haberi... Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Halit Ö, Alacasülük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Murat Özünal - Güncel

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