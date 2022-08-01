Son dakika gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adres ve araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.B, M.Ö, B.Y. ve E.U.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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