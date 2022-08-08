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Son dakika gündem: Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

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Son dakika gündem: Karabük'te jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Kent Meydanı'na kurulan mobil eğitim tırında öğrencilere önce trafik kuralları anlatıldı. Öğrenciler ardından parkurda akülü araç kullanarak, teorik eğitimde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında yaklaşık 180 kişi, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananların deneyimlendiği emniyet kemeri simülatöründe ise vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

"Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla verilen eğitimin yanı sıra 461 kişi emniyet kemeri simülasyon aracına binerek uygulamalı eğitim aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 saat boyunca 250 çocuğa boyama kitabı, 480 kişiye de emniyet kemeri logolu el broşürü dağıttı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Jandarma Tragger Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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