Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 36010 Sokak'ta M.G. ve Y.E.K. arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.E.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, M.G'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Gökhan Çalı Güncel Haberler Son Dakika

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