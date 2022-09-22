Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama Güncel Haberler Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu taciri İ.K. ve S.D.'yi yakaladı. Olayla ilgili yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 56.83 gram metamfetamin, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 51 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Güncel Haberler

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