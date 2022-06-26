Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adres ve araçlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili A.G, E.G, M.Y. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Tunahan Akgün - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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