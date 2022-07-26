Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan F.D, A.Y. ve R.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Tunahan Akgün Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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