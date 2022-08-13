Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. H.K'nin kullandığı 46 KY 174 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarında, yolun karşısına geçen A.K'ye çarptı. Kazada yaralanan A.K, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen A.K'ye otomobilin çarptığı görülüyor. Güncel AA / Ömer Faruk Salman Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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