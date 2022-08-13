Haber : Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

H.K'nin kullandığı 46 KY 174 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarında, yolun karşısına geçen A.K'ye çarptı.

Kazada yaralanan A.K, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen A.K'ye otomobilin çarptığı görülüyor.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title