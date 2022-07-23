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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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