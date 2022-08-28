Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde orman yangını (1)
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Son dakika habere göre Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması
Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (1)
Kaynak: AA / Güncel