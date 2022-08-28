Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde orman yangını (1) Güncel Haberler Son dakika habere göre Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (1) Kaynak: AA / Güncel Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde orman yangını (1) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.