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Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde orman yangını (1)

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Son dakika habere göre Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangın alanının üzerinden uçması

Ormanlık alandan yükselen duman KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (1)

Kaynak: AA / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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