Kadıköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuğun dayısı: Otomobili alıp kaçırmış - Haberler

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Kadıköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuğun dayısı: Otomobili alıp kaçırmış

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Kadıköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuğun dayısı: Otomobili alıp kaçırmış

KADIKÖY'de yaptığı kazada hayatını kaybeden Saltuk Buğrahan Demir'in (17) dayısı Şakir Kılıç, "Otomobili alıp kaçırmış.

ANKARA (DHA) - KADIKÖY'de yaptığı kazada hayatını kaybeden Saltuk Buğrahan Demir'in (17) dayısı Şakir Kılıç, "Otomobili alıp kaçırmış. Annesi bize haber verdi. Gittik, gördük ki her zaman kazaların meydana geldiği bir yerde bizim oğlumuz da kaza yapmış" dedi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki 34 SIR 97 plakalı otomobil Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru 200 metre ileriye fırladı.  Kazada ölen Saltuk Buğrahan Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada bekleyen acılı aile Demir'in kazadan önce intihar notu bıraktığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Saltuk Buğrahan Demir'in dayısı Şakir Kılıç, "Otomobili gizlice alıyor, evden çıkıyor. Annesi sonradan fark ediyor ve o panikle bizi aradı. Zaten akabinde çok uzun zaman geçmeden, hava da yağmurluydu, karanlıktı, kaza yaptığını duyduk. Gittik, gördük ki her zaman kazaların meydana geldiği bir yerde bizim oğlumuz da kaza yapmış" dedi.

Saltuk Buğrahan Demir'in bugün İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.


Kadıköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuğun dayısı: Otomobili alıp kaçırmış

Kadıköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuğun dayısı: Otomobili alıp kaçırmış

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Saltuk Buğrahan, D-100 Karayolu, Ankara, Kaza, Güncel, Haberler

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