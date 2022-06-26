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Son dakika haberleri... Jandarmanın operasyonunda 66 kilogram uyuşturucu yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Jandarmanın operasyonunda 66 kilogram uyuşturucu yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde torbacılara satacağı bilgisini aldı.  Şüphelilerin kimlikleri ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine Esenyurt, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 46 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde (Skunk), 10 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde türevi Marihuana, 10 kilo Kokain olmak üzere toplam 66 kilo uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile 100 mermi ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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