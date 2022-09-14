Son dakika gündem: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sınav sonuçları açıklandı Güncel Haberler Son dakika haber: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı sınav sonuçları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına "http://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ulaşabilecek. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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