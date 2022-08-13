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Son dakika gündem: İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

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Son dakika gündem: İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

Son dakika haberler: İzmir'in Dikili ilçesinde tartıştığı eşini otogarda bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tartıştığı eşini otogarda bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kadın sığınma evine yerleştirilen Hanife Çakıcı (33) ile şiddet uyguladığı iddia edilen kocası Haydar Çakıcı (41) dün Dikili Otogarı'nda karşılaştı.

Çift arasında çıkan tartışmada Haydar Çakıcı, karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Haydar Çakıcı ise polis ekiplerinin otogara gelmesiyle yolcu bekleme salonundan çıkarak teslim oldu.

Çakıcı, bugün emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

13 yıldır evli olan Çakıcı çiftinin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kızının cenazesini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelen Hanife Çakıcı'nın babası Mehmet Karabulut, kızının eşinden şiddet gördüğünü, boşanmak istediğini ancak şüphelinin bunu kabul etmediğini söyledi.

AA / Metin Aydemir - Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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