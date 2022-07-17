Son dakika haberleri... İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arazöz gönderildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel