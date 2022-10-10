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Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1)

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Son dakika gündem: İzmir'de orman yangını (1)

Son dakika haber: İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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