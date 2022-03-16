Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü - Haberler

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Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daireye hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen kişi, polisten kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daireye hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen kişi, polisten kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Alaybey Mahallesi 1675 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki daireye hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli çıktığı pencereden sokağa düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yüksekten düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, yaşamını yitiren kişinin F.Ç. olduğunu tespit etti.

Olay yerini güvenlik çemberine alan ekipler, sokakta ve dairede inceleme yaptı.

F.Ç'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü

Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü

Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü

Hırsızlık için girdiği dairenin penceresinden düşen kişi öldü

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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