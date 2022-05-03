Son dakika gündem: İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika gündem: İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Gaziemir'de eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Gaziemir'de eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Aktepe Mahallesi 122. Sokak'ta Suriyeli R.M. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aynı ülkeden eşi M.M'yi tabancayla öldürdü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan M.M, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Suriyeli, Polis, Güncel, Haberler

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