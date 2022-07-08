Son dakika gündem: İzmir'de dolandırıcılık çetesine operasyonda 7 tutuklama - Haberler

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Son dakika gündem: İzmir'de dolandırıcılık çetesine operasyonda 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika gündem: İzmir'de dolandırıcılık çetesine operasyonda 7 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, telefonda kendilerini 'avukat' olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle icra dosyası ile sigorta boçları olduğu yalanını söyleyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi.

İZMİR'de, telefonda kendilerini 'avukat' olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle icra dosyası ile sigorta boçları olduğu yalanını söyleyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinden telefon aramaları yaparak, kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti. Şüphelilerin, 'Biz hukuk bürosundan arıyoruz. Daha önce size gelen ancak teslim almadığınız bir kargonuzla ilgili icra dosyanız var, ödeme yapmazsanız haciz gelecek' dedikleri, bazı kişilere de 'Önceden kalma sigorta borcunuz var' diyerek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Salı günü iş yerine düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 kişi, gözaltına alındı.

1,7 MİLYON LİRALIK 2 OTOMOBİLE EL KOYULDU

İş yerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen, haksız kazançla alınan ve başka kişinin üzerine devredilen, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu. Dijital materyallerdeki inceleme sonrası 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 9 oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmada, 21 mağdurun ifadesinin alındığı öğrenilirken, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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