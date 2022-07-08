Son dakika gündem: İzmir'de dolandırıcılık çetesine operasyonda 7 tutuklama

İZMİR'de, telefonda kendilerini 'avukat' olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle icra dosyası ile sigorta boçları olduğu yalanını söyleyerek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinden telefon aramaları yaparak, kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti. Şüphelilerin, 'Biz hukuk bürosundan arıyoruz. Daha önce size gelen ancak teslim almadığınız bir kargonuzla ilgili icra dosyanız var, ödeme yapmazsanız haciz gelecek' dedikleri, bazı kişilere de 'Önceden kalma sigorta borcunuz var' diyerek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Salı günü iş yerine düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 kişi, gözaltına alındı.