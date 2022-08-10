Son dakika gündem: İzmir'de aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olayda kriminal raporu beklenecek

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de, Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (66) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (68) yargılanmalarına devam edildi.

İZMİR'de, Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (66) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (68) yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, kriminal raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

Olay, 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa sebebiyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, kriminal raporun beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.