Son dakika gündem: İtalya Başbakanı Draghi savaşın Rusya'nın 'yenilmez' olmadığını gösterdiğini söyledi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Rusya'nın "yenilmez" olmadığını gösterdiğini belirtti.

Draghi, resmi temaslarda bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'daki İtalyan büyükelçiliğinde İtalyalı basın mensuplarına temasları ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dünkü görüşmelerinin iyi geçtiğini aktaran Draghi, " Ukrayna'yı destekleme ve Moskova'ya baskı yapma konusunda mutabık olduğumuzu gördük. Bununla birlikte artık barışın nasıl inşa edilebileceğini de kendimize sorduk. Bu tabii Ukrayna'ya dayatılan değil, Ukrayna'nın istediği bir barış olmalı." dedi.

Savaşın pek çok şeyi değiştirdiğini dile getiren Draghi, "Başlangıçta Hz. Davud ve Golyat'ın (Calut) mücadelesi gibi düşünülen bir savaştı. Esasen çaresiz görünen bir savunma var gibiydi, bugün ise bu durum, tamamen terse dönmüş durumda. Kesinlikle bir Golyat yok. Savaş, sahada konvansiyonel silahlarıyla yenilmez bir güç gibi görünen şeyin yenilmez olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Draghi, Ukrayna'da savaşın son bulması ve barış olması gerekliliğini vurgulayarak "Tüm taraflar, hatta ABD dahi masaya oturmak için çaba sarf etmeli." yorumunu yaptı.

İtalya Başbakanı, ABD Başkanı ile Ukrayna'nın limanlarının kapalı olması ve bu nedenle tahıl ihracatını yapmamasıyla baş gösteren gıda krizini de ele aldıklarını aktararak "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, limanların mayınlı olması sebebiyle blokaj altında olduğunu söyledi. Bu, on milyonlarca insanı kurtarmak için iki taraf arasında inşa edilecek diyaloğun ilk örnek adımı olabilir." ifadesini kullandı.

Enerji fiyatlarında sorun olduğuna ve gazda tavan fiyat olması gerekliliğine vurgu yapan Draghi, "İtalya, Rus gazından bağımsız olmak için çok şey yapıyor." dedi.

Başbakan Draghi, savaş nedeniyle ekonomide büyük belirsizlikler gördüğünü ama bu yıl için bir resesyon öngörmediğini belirtti.