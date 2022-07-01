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Son dakika gündem: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yüz yüze eğitim kararı aldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yüz yüze eğitim kararı aldı

Son dakika haberleri... İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminden itibaren tüm örgün öğretim programlarında yüz yüze eğitim kararı alındığını duyurdu.

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminden itibaren tüm örgün öğretim programlarında yüz yüze eğitim kararı alındığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Bahçeköy Yerleşkesi'nde bugün yapılan son senato toplantısında, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim kararı alındığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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