Son dakika gündem: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yüz yüze eğitim kararı aldı

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminden itibaren tüm örgün öğretim programlarında yüz yüze eğitim kararı alındığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Bahçeköy Yerleşkesi'nde bugün yapılan son senato toplantısında, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim kararı alındığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel