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Son dakika haber | Silahlı kavgada iki kişi yaralandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1462. Sokak'ta silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan R.O. ve N.O. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.E. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Dünür olan taraflar arasında husumet bulunduğu ve dün de tartıştıkları öğrenildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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