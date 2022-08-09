Son dakika gündem: İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu. Güncel AA / Sefa Mutlu İstanbul İtfaiye Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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