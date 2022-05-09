İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE 14 EĞLENCE MEKANINA POLİS DENETİMİ - Haberler

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İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE 14 EĞLENCE MEKANINA POLİS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'un 4 ilçesindeki 14 eğlence mekanında denetim yapıldı.

İSTANBUL'un 4 ilçesindeki 14 eğlence mekanında denetim yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Bakırköy'de bulunan eğlence mekanlarında yaptığı denetimlerde, arama kaydı bulunan bir kişiyi yakalandı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Eksik belgeleri olduğu belirlenen eğlence mekanlarına da idari cezai işlem uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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