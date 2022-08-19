Son dakika gündem: İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli esir Avavde'nin idari tutukluluğunu dondurdu Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İsrail Yüksek Mahkemesi, bugün gerçekleştirdiği acil oturumda 150 günü aşkın süredir açlık grevinde olan Filistinli esir Halil Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulmasına karar verdi. İsrail Yüksek Mahkemesi, bugün gerçekleştirdiği acil oturumda 150 günü aşkın süredir açlık grevinde olan Filistinli esir Halil Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulmasına karar verdi. En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı. Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı. Güncel Kaynak: AA / Avukat Ahlam Haddad İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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