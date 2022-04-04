Son dakika gündem: İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

BATI Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlilere ait araçlara saldırıları sürerken İsrail güçlerinin de 4 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansının yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Lahim'in batısındaki Husan köyünde işgal güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Cumartesi günü 3 Filistinlinin öldürülmesini protesto eden Filistinli gençlere karşı İsrail güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan, Batı Şeria'da gayrimeşru yerleşimler resmi sorumlusu Gassan Doglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus-Cenin yolu üzerindeki Burka köyü yakınında Filistinlilere ait araçlara gayrimeşru Yahudi yerleşimciler tarafından saldırılar düzenlendiğini söyledi. Doglas, saldırılardan dolayı maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail güçlerinin, son zamanlarda Batı Şeria'daki gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Filistinli halka karşı artan saldırılarına göz yumduğu ifade ediliyor.