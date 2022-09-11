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Son dakika gündem: Irak'ta İranlıları taşıyan minibüsün karıştığı kazada 11 kişi öldü

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Son dakika gündem: Irak'ta İranlıları taşıyan minibüsün karıştığı kazada 11 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Babil eyaletinde, Erbain törenleri için yola çıkan İranlıları taşıyan minibüsün karıştığı trafik kazasında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Babil eyaletinde, Erbain törenleri için yola çıkan İranlıları taşıyan minibüsün karıştığı trafik kazasında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kirmanşah Kızılay Kurumu Başkan Yardımcısı Tahir Durudi olayla ilgili bilgi verdi.

Durudi, " Irak'ın Babil eyaletinde yolcu minibüsü ile tırın çarpışmasının ardından minibüsteki tüpün patlaması sonucu aracın alev aldığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.

Kirmanşah Kızılay Kurumu Başkan Yardımcısı Durudi, hayatını kaybedenlerden kaçının İranlı olduğuna dair bilgi vermezken, yaralıların Irak'taki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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