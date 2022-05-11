Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda son olarak ele geçirilenler arasında 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 RPG-7 roketatar, 1 Doçka makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği,

2 adet 6'lı bomba atar, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 5 AK-47 piyade tüfeği ve 1 tüfek bulunduğu bildirildi. Mehmetçiğin operasyonlarında ayrıca 28 adet TNT kalıbı, 5 C4 patlayıcı, 1 kutu amonyum nitrat, 1 termal cihaz, 1 termal şemsiye, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 muhtelif dürbün, 2 el telsizi, 1 sabit telsiz ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi bulunduğu belirtildi.

AA / Güncel