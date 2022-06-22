Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı Siirt'te yaşayan Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı.

İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı

SİİRT - Siirt'te yaşayan Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ikinci denemesinde aracını uçurmayı da başardı. Siirtli kaşif, şimdi de uçan silahlı platform yaptı. Bunu daha ileri bir seviyeye getirmek için ise destek beklediğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kuran Canpolat, bir süre sonra kolları sıvayarak etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Siirtli kaşif, ikinci denemede aracını uçurmayı başardı. Şimdi de uçan silahlı platform yaptığını söyleyen kaşif, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi. Canpolat, "Daha önce uçan araba yapmıştım. Şimdi de uçan bir platformumuz var, çok amaçlı olarak. Bu uçan platforma her şeyi uygulayabiliriz. Ben şimdilik bir makineli tüfek tarzı bir silah uyguladım. Yanına iki tane roket takılabilir ya da füze. Bu proje dünyada yok. Sadece amacım Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkeme katkıda bulunmak. Bu projeyi geliştirip ileri bir seviyeye getirmek istiyorum. Uçan platformumuz faydalı model olarak özellikle karakollarda ve sınırlarda aktif görev yapacak. Tamamen insansız ve kumandalı olacak. Karakol ve sınırlarda istediği hedefi kumandayla gidip imha edip gelme kapasitesinde olacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Güncel

Çocukluk Siirt Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title