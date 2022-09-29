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Son dakika gündem: İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri

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Son dakika gündem: İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Pamukova ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Pamukova ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Savaşçı, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Yürütülen projeler hakkında öğrencilere bilgi veren Savaşçı, akademik başarılar için bu projelere katılımın önemli olduğuna işaret etti.

Daha sonra Fatmahanım İlk ve Ortaokuluna geçerek öğretmen ve öğrencilerle buluşan Savaşçı, birinci sınıfların dersine katıldı, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Pamukova Gazi Ortaokuluna da giden Savaşçı, öğrencilerin beden eğitimi dersine eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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